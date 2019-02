11,5 miljard euro. Zo groot is het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2017 hebben nagelaten. Een aanzienlijke som van dat bedrag komt voort uit erfenissen binnen onze regio. Uit cijfers van de Vlaamse Belastingsdienst blijkt namelijk dat we in een welvarende regio wonen.

Hoe groot is een erfenis in jouw gemeente?

De Vlaamse Belastingsdienst baseert zich voor de cijfers op overlijdens waarvoor een aangifte gedaan werd of die ambtshalve werden getaxeerd. De nalatenschappen bestaan voornamelijk aandelen, obligaties en/of vastgoed. Uit meer dan 4.500 overlijdens in 2017 in Halle-Vilvoorde blijkt de mediaan voor een nalatenschap op 163.000 euro te liggen.

Wel merken we grote verschillen op tussen de gemeenten in de regio. In Sint-Genesius-Rode bijvoorbeeld wordt een gemiddelde nalatenschap van 335.000 euro geregistreerd. De gemeente staat op dat vlak op nummer 1 in Vlaanderen.

In die Vlaamse top-10 vinden we ook Wezembeek-Oppem (2), Kraainem (5), Overijse (8) en Linkebeek (9) terug. In die gemeenten schommelt een erfenis gemiddeld tussen 290.000 en 220.000 euro. Steenokkerzeel valt net buiten de Vlaamse top-10 met een nalatenschap van gemiddeld 209.000 euro, gebaseerd op 71 overlijdens dat jaar.

Helemaal onderaan vinden we Vilvoorde met een mediaan van 106.000 euro. Daarboven staat Kapelle-op-den-Bos en Machelen. Hieronder vind je de volledige lijst:

1 Sint-Genesius-Rode € 335 067

2 Wezembeek-Oppem € 289 706

3 Kraainem € 239 453

4 Overijse € 222 796

5 Linkebeek € 222 365

6 Steenokkerzeel € 209 624

7 Merchtem € 199 609

8 Drogenbos € 195 970

9 Zaventem € 188 453

10 Meise € 181 544

11 Dilbeek € 179 590

12 Lennik € 178 027

13 Zemst € 175 199

14 Beersel € 168 618

15 Hoeilaart € 164 983

16 Ternat € 164 040

17 Herne € 163 602

18 Asse € 163 034

19 Grimbergen € 159 109

20 Roosdaal € 158 506

21 Wemmel € 156 709

22 Pepingen € 154 067

23 Gooik € 152 815

24 Kampenhout € 150 472

25 Halle € 138 919

26 Londerzeel € 137 063

27 Opwijk € 134 756

28 Galmaarden € 134 260

29 Sint-Pieters-Leeuw € 133 309

30 Liedekerke € 131 752

31 Affligem € 126 251

32 Machelen € 120 662

33 Kapelle-op-den-Bos € 118 767

34 Vilvoorde € 106 588



Gemeenten met minder dan 20 overlijdens per jaar worden neemt de Vlaamse belastingdienst niet op in de lijst. Daarom zijn er voor Bever geen concrete cijfers.