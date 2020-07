Hoge Gezondheidsraad wil mondmaskers in winkels verplichten

Er is al dagen heel wat om te doen: het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers in winkels om de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden. De Hoge Gezondheidsraad heeft nu een duidelijk advies gegeven. "Verplicht mondmaskers in winkels om klanten en verkopers te beschermen", aldus de raad.

De voorbije weken raakten experten het er niet over eens: het verplichten van een mondmasker in winkels. Momenteel is het enkel aan te raden, maar niet verplicht. Daar komt straks mogelijk verandering in. De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk orgaan van de FOD Volksgezondheid, raadt het nu wel aan. “Gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid beveelt het College van de Hoge Gezondheidsraad aan het dragen van een masker verplicht te stellen in winkels", laat de raad weten in een persbericht.

De Gezondheidsraad wil met de aanbeveling klanten en verkopers beter beschermen. “Een belangrijk deel van onze bevolking loopt een hoog risico op zware ziekte, invaliditeit of overlijden na het virus opgelopen te hebben”, aldus de Raad in haar advies. “Bovendien is het eveneens aangewezen de bevolking te beschermen tegen het soms onaangepast gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen.” De Hoge Gezondheidsraad voegt er wel aan toe dat een mondmasker niet heiligmakend is. "Het dragen mag niet leiden tot het loslaten van andere, nuttige maatregelen."