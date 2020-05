Hogere waterfactuur door aanhoudende droogte

Het regent veel te weinig de jongste tijd en dus moeten we het zuinig zijn op ons water. Door de droogte komen ook heel wat waterputten leeg te staan. Die worden al eens aangevuld met leidingwater wat het verbruik en de factuur dan weer de hoogte in jaagt. Daardoor is water vandaag de dag 10% duurder in vergelijking met vorig jaar. Dat zegt de Watergroep, dat is het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.