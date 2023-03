Enkele honderden werknemers van Delhaize voeren vanochtend actie aan de hoofdzetel van Delhaize in Zellik. “Dit is een duidelijk signaal dat we niet verkoopbaar zijn", klinkt het bij het personeel. Het sociaal overleg zat er na een kwartier al op en leverde niets op. Delhaize houdt vast aan het plan om 128 winkels te verzelfstandigen.

Honderden werknemers Delhaize protesteren aan hoofdzetel in Asse: "We zijn niet verkoopbaar"

Vorige week dinsdag kondigde Delhaize aan dat het alle 128 supermarkten die het vandaag zelf beheert wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. In onze regio gaat het om een tiental supermarkten. De plannen leidden tot heel wat protest bij vakbonden en werknemers. Al vrij snel na de bekendmaking legde het personeel spontaan het werk neer. De voorbije week bleven zowat 100 van de 128 supermarkten gesloten.

Voorafgaand aan het sociaal overleg zakten honderden werknemers af naar de hoofdzetel in Zellik om te protesteren tegen de plannen. Dat ging gepaard met gefluit en getoeter. Het sociaal overleg tussen de vakbonden en de directie zat er na een kwartier al op en leverde niets op. In een brief aan de directie lieten de vakbonden weten dat ze weigeren te praten over de plannen om de winkels de verzelfstandigen.

"Delhaize verkeert niet in moeilijkheden. Door de sterke resultaten van het bedrijf werd het loon van de CEO vorig jaar verhoogd en ook de aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden vertonen een constant groeipatroon”, klinkt het in de brief van de vakbonden. “Wij denken niet dat de franchise de oplossing is. Bezuinigen is niet de oplossing, het is 9.000 mensen opofferen op het altaar van een crapuleus kapitalisme. Wees niet verbaasd over de reacties van de werknemers, ze zijn enkel een antwoord op brutale beslissingen van de directie.”