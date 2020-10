Hoofdarts ziekenhuis Halle: “Onze reguliere zorg komt in het gedrang”

Elke Haest, de hoofdarts van het AZ Sint-Maria in Halle, trekt aan de alarmbel. Net als in ziekenhuizen in Brussel is ook de COVID-afdeling in Halle verzadigd. “Als de cijfers deze trend blijven aanhouden, vrees ik dat de reguliere zorg in ons ziekenhuis in het gedrang komt. Mensen moeten goed beseffen waar we mee bezig zijn”, aldus Haest.

Op dit moment verzorgt het Halse ziekenhuis een tiental coronapatiënten op de COVID-afdeling. Twee anderen liggen op Intensieve Zorgen. “We zijn een kleiner ziekenhuis, ons ziekenhuis heeft de maximale capaciteit bereikt. Op dit moment kunnen we geen coronapatiënten meer opvangen. Die worden momenteel doorgestuurd naar Aalsterse ziekenhuizen. Alleen zien we dat de ziekenhuizen in ons netwerk ook stilaan verzadigd raken”, aldus Elke Haest.

Ziekenhuis hebben afgesproken dat ze ongeveer 15% van hun capaciteit vrijhouden voor COVID-19-patiënten. Op die manier komt de zorg voor de andere patiënten niet in het gedrang. “We volgen verschillende draaiboeken en zijn voorbereid op een verdere toename. Maar als we moeten opschalen, betekent dat ook dat we personeel van andere afdelingen moeten inzetten en andere zorg gaan moeten afbouwen. Ik heb geen glazen bol, maar aan het tempo dat de besmettingen blijven stijgen, vrees ik dat dat realiteit gaat worden”, aldus Haest.

Die afbouw van reguliere zorg, iets wat ook in maart en april gebeurde, wil het Halse ziekenhuis zo lang mogelijk uitstellen. Daarom doet de hoofdarts een oproep. “De burgers moeten goed beseffen waar we mee bezig zijn en de ernst van situatie inzien. Vooral in het familiale leven en onder vrienden wordt er niet meer zo nauw gekeken naar de maatregelen”, zegt Haest. “Het wordt koud en regenachtig, dus mensen zitten meer binnen. Mijn oproep is dan ook om zo veel mogelijk afstand te houden, mondmaskers te dragen, menselijk contact vermijden en gesloten ruimtes regelmatig te verluchten”, aldus Haest.