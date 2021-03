Horeca Vlaanderen Halle-Vilvoorde doet licht aan: “Dit is een noodkreet”

Op tal van plaatsen stonden horecazaken zaterdagavond in de schijnwerpers. Letterlijk dan. “Dit is niet zomaar een signaal”, zegt voorzitter Barbara Beeckman van Horeca Vlaanderen regio Halle-Vilvoorde. “Het is een noodkreet. We hebben met de horeca onze verlichting opgezet uit protest dat we niet mogen openen.”

Zaterdag was een jaar geleden dat horecazaken hun lichten moeten doven. “Onze horecalevens werden op pauze gezet en alle deuren moesten sluiten. We hebben er een turbulent jaar achter de rug en hebben ons keer op keer heel flexibel opgesteld, vooral tijdens de maanden dat we open waren”, zegt Barbara Beeckman die De Passerel in Merchtem uitbaat. “We hielden ons aan het protocol dat door de regering ons was voorgelegd. Maar na luttele maanden was er terug die sluiting op 19 oktober vorig jaar.”

Een sluiting die hard aankwam bij heel wat horecazaken. Die zijn intussen bijna vijf maanden gesloten. “We moeten onze aanpak al maanden aanpassen en afwachten. Afwachten tot we open mogen. Maar er is licht. Op 1 mei zouden we dan mogen we terug ondernemen. Daarom hebben we een symbolische oproep gedaan om de lichten aan te zetten voor onze sector. Ik roep iedereen in de horeca en daarbuiten op om vol te houden”, aldus Beeckman.