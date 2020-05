Bij een grootschalig onderzoek naar mensensmokkel zijn gisteren in ons land 16 huiszoekingen uitgevoerd. 15 daarvan vonden plaats in het Brusselse, één in Sint-Pieters-Leeuw. 13 verdachten zijn opgepakt. De mensensmokkelaars zouden achter het dodelijke transport van 39 Vietnamezen zitten, eind vorig jaar.

Huiszoeking in Sint-Pieters-Leeuw in onderzoek naar mensensmokkelaars

In Essex werden vorig jaar de lichamen van 39 Vietnamezen gevonden in een koelwagen. Uit onderzoek bleek dat de koelwagen via Zeebrugge reisde en verschillende slachtoffers in ons land verbleven voor ze in de koelwagen stapten. Speurwerk leidde tot gisteren tot huiszoekingen in België en Frankrijk. Eén huiszoeking werd uitgevoerd in Sint-Pieters-Leeuw, de andere in het Brusselse. De politie viel binnen in verblijfplaatsen van illegalen, winkels en safehouses.

“Er wordt vermoed dat blijkbaar elke dag, gedurende een aantal maanden, tot verschillende tientallen personen, door het door de trafikanten opgericht netwerk vervoerd werden”, aldus het federaal parket. “De organisatie spitste zich toe op het transport van vluchtelingen komende uit Azië, meer bepaald uit Vietnam.”

In totaal werden 11 Vietnamezen en 2 Marokkanen opgepakt. Vijf van hen zijn al aangehouden door de onderzoeksrechter. “Ze worden in verdenking gesteld uit hoofde van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. Deze aanhoudingen zijn een sterk signaal naar de mensensmokkelaars”, besluit het federaal parket.