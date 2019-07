Humbeek feest aan herstelde brug

Die feesten met een programma vol muziek, animatie en attractie worden jaarlijks op poten gezet als aanloop naar de Varkensmarkt vandaag. Cruciaal voor de organisatie is de brug over het Zeekanaal aan Humbeek-Sas. Jawel, de brug die maandenlang defect was nadat er een boot was tegen gevaren.

“Veertien dagen terug werd de brug terug op zijn plaats gehangen, waardoor beide oevers met elkaar verbonden zijn. Op een bepaald moment hadden we terug angst gehad voor deze editie, maar de Vlaamse Waterweg had ons toevertrouwd dat alles in orde zou komen. Zonder de brug waren de Kanaalfeesten onmogelijk geweest”, zegt André Van Laer van Humbeek Sas Events.

Eind goed al goed dus, de Kanaalfeesten zijn doorgegaan met beproefde ingrediënten zoals een rommel- en tweedehandsmarkt, een kinderboerderijtje, straatanimatie, muziek, pensen, bier en nog zoveel meer. “De sfeer is heel goed. Er was al opluchting toen de brug er terughing, nu voel je ook de opkuchting dat de Kanaalfeesten perfect konden georganiseerd worden”, besluit Van Laer.