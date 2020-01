Humbeek houdt driekoningentraditie in ere

Lokale verenigingen verkopen tijdens de driekoningenhappening in Humbeek allerlei lekkers in hun chalets. In de namiddag is er voor de kinderen animatie en vanavond is er muziek en een vuurwerkspektakel. Het driekoningenfeest breekt dit jaar wel met één traditie: het wegwerpplastic. “De bekers en glazen zijn dit jaar voor het eerst herbruikbaar”, klinkt het bij de organisatie. “We hebben er een paar duizend gekocht, samen met een afwasmachine op ze milieuvriendelijk te kunnen wassen. Zo dragen we mee ons steentje bij aan een milieuvriendelijker Grimbergen.”

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.