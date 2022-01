Humbekenaren bezorgd om zinkgat: “Elke dag zakt wegdek verder weg”

Bewoners van de Warandestraat in de Grimbergse deelgemeente Humbeek maken zich grote zorgen. Ze vrezen dat een zinkgat onder het wegdek het elk moment kan begeven. "Elke keer een wagen erover rijdt, vrezen we het ergste. Het is beangstigend aan het worden", zeggen buurtbewoners.

De buurtbewoners van de Waranestraat zijn stilaan radeloos. Elke dag zakt het wegdek verder weg. Noch bij het gemeentebestuur noch bij de Watergroep krijgen ze gehoor. “We vrezen dat er één dezer dagen een vrachtwagen of een auto in gaat zitten”, zegt buurtbewoner Katelijne De Boeck. “Telkens als we een knik horen, denken we dat het moment daar is. Het is echt beangstigend aan het worden.”

De plek is al een tijdje een zorgenkind. In augustus vorig jaar springt een waterleiding op drie meter diepte en het water veroorzaakt een groot gat. De Watergroep is gelukkig snel ter plaatse om het lek te dichten en de straat op te vullen. “Toen hebben ze gezegd dat ze het gat konden opvullen, maar niet helemaal herstellen. Ze zeiden dat het wegdek met stukjes zal wegrijzen. Dat is nu dus gebeurd”, zegt bewoner Guy De Prins.

De zwaardere werken die nodig zijn, zijn nooit uitgevoerd. Bij de gemeente Grimbergen horen we dat de communicatie met De Watergroep door een conflict stroef verliep. Maar morgen zou een aannemer langskomen om met de werken te starten. Tegen eind deze week moeten die klaar zijn.