Huurprijzen Vlaams-Brabant stijgen licht

De gemiddelde huurprijs van een woning in onze provincie is licht gestegen tegenover vorig jaar. Die bedraagt nu 976 euro, 6 euro meer dan dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB). "Na het woelige coronajaar 2020 lijkt de huurmarkt zich min of meer te stabiliseren qua prijzen", zegt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen.

Een appartement huren in Vlaams-Brabant kost je gemiddeld 860 euro per maand, een rijhuis 980 euro en een vrijstaande woning 1.500 euro. De provincie Vlaams-Brabant blijft daarmee wel veruit de duurste provincie om te huren, met een prijzen die enkele honderden euro's hoger liggen in vergelijking met de andere Vlaamse provincies.

"We stellen wel vast dat in de duurdere provincies de huurprijzen schommelen", zegt Kristophe Tijs van CIB Vlaanderen. "De prijzen in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld zijn maar beperkt toegenomen en blijven wat ter plaatse trappelen, in tegenstelling tot de goedkopere provincies, waar de huurprijs sterker stijgt. Je kan gerust zeggen dat die een inhaalbeweging lijken in te zetten."

De huurprijs voor een rijwoning in Vlaams-Brabant ligt zelfs lager dan voor de coronaperiode. Opvallend is dat het aantal transacties de eerste zes maanden van dit jaar is met een kwart toegenomen. "Daarmee zitten we terug op het niveau van voor de coronapandemie. De impact van het op slot doen van de markt komt in het aantal transacties duidelijk tot uiting", besluit Thijs.