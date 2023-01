Ijsfabriek Strombeek is eerste Voka-Gangmaker van Noord-Rand

In de Plantentuin in Meise kwamen gisteravond 200 ondernemers samen om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook de eerste Gangmaker van de regio Noord-Rand bekend gemaakt. Die eer is weggelegd voor Ijsfabriek Strombeek. “Een Gangmaker is voor ons een ambassadeur zijn voor de regio, iets wat Ijsfabriek Strombeek zeker doet”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant. “Hun maatschappelijk engagement tijdens de coronacrisis was exemplair, maar ze blijven ook nadenken over duurzame oplossingen en ondersteunen hun personeel op vele vlakken.”

Ijsfabriek was bijzonder tevreden met de erkenning die het kreeg van Voka. “De afgelopen jaren hebben we aangetoond dat onze flexibiliteit net onze sterkte is en dat we er op de juiste momenten staan, ook al is dat niet altijd zonder slag of stoot”, zegt CEO Dieter Soens. “We zijn al decennialang aanwezig in de streek en hechten veel belang aan onze Belgische herkomst. Daarnaast komen ook veel van onze medewerkers uit de nabije omgeving. Wij staan in nauw contact met onze medewerkers en bijgevolg dus ook met het lokale verenigingsleven waarin ze zich begeven.”

Vorige week werd Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek verkozen tot Gangmaker in de regio West-Brabant.