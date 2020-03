IKREDLEVENS-campagne ook op regionale zenders

Zo veel mogelijk thuis blijven is cruciaal tijdens deze coronacrisis. Om dat principe kracht bij te zetten, lanceerde de Vlaamse overheid de campagne #IKREDLEVENS. In die campagne komen drie belangrijke ‘checks’ aan bod die mensen moeten aanzetten om de maatregelen vol te houden: in je huis blijven en je handen regelmatig wassen, met ouderen enkel contact hebben via telefoon of digitaal en 1,5 meter afstand houden als je naar buiten moet.

Volgende week loopt de campagne ook op de regionale televisiezenders. "Het doel van de campagne is niet alleen om mensen op te roepen tot verantwoord gedrag, maar ook om de Vlaamse media extra steun te geven. Onze journalisten en media staan vandaag mee in de frontlinie van de oorlog tegen het coronavirus", zegt minister van Media, Benjamin Dalle. "Ze brengen de klok rond kwaliteitsvolle duiding en nieuws over de verspreiding van het virus. Daarnaast hebben tal van zenders, kranten en magazines hun programmatie omgegooid om mee een stem te geven aan de vele initiatieven in Vlaanderen en Brussel of om vragen van kijkers en lezers te beantwoorden. Krantensites halen informatieve stukken van achter de betaalmuur en stellen ze beschikbaar voor iedereen, televisiezenders stellen extra reeksen en programma’s open voor alle kijkers. Toch hebben ze het financieel ook moeilijk, ook zij worden geconfronteerd met zieken en geannuleerde reclamecampagnes. Met deze investering willen we hen ook financieel een duwtje geven. We moeten in deze crisis niet alleen lokaal kopen, maar ook lokaal adverteren.”