Inbraken in Pajottenland opnieuw sterk gedaald

De politiezone Pajottenland kan voor het tweede jaar op rij mooie cijfers voorleggen. Vorig jaar telde de zone 145 woninginbraken. Ter vergelijking: in 2017 waren het er 192, in 2016 nog 352. Het aantal inbraken is er op twee jaar tijd met maar liefst 60% gedaald.

Eén inbraak om de drie dagen. Dat is het cijfer dat de politiezone Pajottenland in 2018 kan voorleggen. Drie jaar geleden waren Lennik, Galmaarden, Herne, Pepingen, Gooik en Bever nog goed voor 352 inbraken, vorig jaar is dat gedaald naar 145. In ongeveer de helft van de gevallen werd er ook effectief ingebroken.

“De daling kan worden toegeschreven aan een doeltreffende aanpak. Hierbij wordt niet enkel aandacht besteed aan het preventieve luik, ook voor repressie en nazorg worden tijd en capaciteit vrijgemaakt,” zegt de politiezone Pajottenland.

Ook de inzet van slimme camera’s werpen hun vruchten af. De ophelderingsgraad van15% is hoog in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Naast inbraken kan de politiezone ook mooie cijfers voorleggen op het vlak van verkeersongevallen. Vorig jaar waren het er 342, net als bij de inbraken het laagste cijfer in tien jaar.

“Bij de ongevallen vielen 78 gewonden, waarvan 7 zwaargewond, maar geen enkele verkeersdode. Opmerkelijk blijft de vaststelling dat bij bijna de helft van de ongevallen in vluchtmisdrijf werd gepleegd. 4 op de 10 van die ongevallen konden nadien wel opgehelderd worden,” aldus de politiezone.