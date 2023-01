Inbrekers bij de lurven gevat na klopjacht

De politie heeft zaterdag in een garage in Eppegem twee verdachten kunnen oppakken na een klopjacht. Ze waren een tijdje voordien op heterdaad betrapt toen ze probeerden in te breken in een woning.

Rond de middag liep er bij de politie een melding over een verdachte toestand in de Stijn Streuvelslaan in Eppegem. “Het ging over twee personen die aan een woning aan het prutsen waren”, legt korpschef Filip Van Steenbergen van de zone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) uit. “De verdachten zijn daarop gaan lopen en hebben zelfs de schroevendraaier tussen het raam laten steken. Onze ploegen zijn ernaartoe gesneld en hebben hen even achtervolgd.”

Even later merkte een wijkinspecteur de verdachten opnieuw op in het treinstation van Eppegem. “Daar hebben ze opnieuw de vlucht genomen over de berm van de spoorweg waar ze tussen het struikgewas zijn kunnen verdwijnen.” Er werd vervolgens een uitgebreide klopjacht opgezet. “De RAGO-helikopter van de Federale Politie is in bijstand gekomen, er is een brede perimeter ingesteld en overal werden toegangswegen afgesloten. Ook agenten van onze naburige zone Grimbergen kwamen in bijstand. Tijdens de zoekactie werd ook gebruik gemaakt van politiehonden.”

Uiteindelijk kwam er hulp uit onverwachte hoek. “Een oudere dame uit de omgeving van de Brusselsesteenweg meldde ons op een bepaald moment dat er zich onbekende personen verschansten in haar garage. Daardoor kon de helikopter hen uiteraard niet opmerken. Onze ploegen hebben hen daar uiteindelijk bij de lurven kunnen vatten.”

Van Steenbergen spreekt over een staaltje van perfecte samenwerking tussen burgers en politie. “Toen ze bij hun inbraakpoging de vlucht namen zijn de verdachten gefotografeerd door een getuige. Anders tref je gewoon twee personen aan in een garage; nu konden we effectief zeggen dat zij het waren. Ze waren op de foto’s duidelijk herkenbaar, onder meer aan hun kledij. Dat maakte het voor ons makkelijk. Dit is het ideale voorbeeld van een goed samenspel van alerte mensen die onmiddellijk 101 bellen. Zo help je de politie een heel eind vooruit natuurlijk.”