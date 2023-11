Inschrijvingen lopen storm voor 100km-run voor Kom Op Tegen Kanker in Halle

De strijd tegen kanker belangt ons allemaal aan. De 100 km-run voor Kom op tegen Kanker zamelt dit jaar geld in voor de strijd tegen die ziekte. Op 17 maart volgend jaar kan je voor het eerst in onze provincie deelnemen aan de run en dat dankzij de vrienden van de Halse Daltons. De inschrijvingen lopen storm, er zijn al 720 teams van telkens vier lopers ingeschreven. Het wordt dus over de koppen lopen in Halle, een week na carnaval.