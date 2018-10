Inspectie Hof ten Doenberghe: aanbevelingen, geen sancties

Volgens de inspectie van Zorg en Gezondheid is er geen sprake van wantoestanden in woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe in Hoeilaart. Twee weken geleden meldde een personeelslid -anoniem- aan het gerecht dat bewoners mishandeld werden. Het personeelslid sprak ook over medische wanpraktijken.