Intradura lanceert grote pmd-zak

Intradura heeft in Kapelle-op-den-Bos zijn grote pmd-zak gelanceerd. Naast een zak van 60 liter kan je nu ook één van 100 liter kopen, en dat voor het eerst in Vlaanderen.

Afvalintercommunale Intradura brengt de grote blauwe zakken op de markt omdat er sinds kort heel wat meer plastic in de pmd-zak mag, waaroor die sneller gevuld raakt. “De grotere zak biedt dan ook heel wat voordelen voor de meer dan 340.000 inwoners in de 19 gemeenten van ons werkingsgebied”, zegt Inge D’Hoe van Intradura. “Het aantal ophalingen van pmd-zakken opdrijven was geen optie. Dat kost meer en verhoogt onze CO2-uitstoot omdat we dan meer vrachtwagens op de baan sturen.” Een zak van 100 liter kost 25 eurocent en zal verkocht worden naast de al bestaande zak van 60 liter. Daarvan blijft de prijs 15 eurocent per zak.