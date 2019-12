Intradura telt sigarettenpeuken aan 280 cafés

In verschillende gemeenten in de regio zijn de voorbije weken controleurs van Intradura op pad gegaan om peuken aan ingangen van 280 cafés te tellen. Als er dat té veel zijn, riskeren de cafébazen een GAS-boete.

Jobstudenten hebben de voorbije weken peuken geteld aan 280 cafés in onze regio. Ze telden niet alleen de peuken aan de toegangsdeuren van de cafés, maar ook die op de stoep, het terras en de peuken die in een rioolputje werden gemikt. Nadien krijgen de cafébazen een volledig rapport met het aantal getelde peuken. Het is een nieuwe stap in de 'peukencampagne' van Intradura. Eerder werden al 12.000 pocket-asbakjes uitgedeeld waarin rokers hun peuk kunnen stoppen.

Als aan een café te veel peuken geteld worden, riskeert de eigenaar een GAS-boete te moeten betalen. Al is lang niet elke cafébaas daar tevreden mee. Sommigen vinden dat zij niet verantwoordelijk mogen worden gesteld voor het gedrag van hun klanten, anderen nemen het rapport wel ter harte en hebben al de nodige maatregelen getroffen.