Inwoners Schepdaal willen mooiere markt met behoud parkeerplaatsen

Na de herinrichting van het centrum van Schepdaal zullen er van de huidige 80 parkeerplaatsen nog 39 overblijven. Wellicht zelfs nog minder, vrezen de inwoners: “daar zitten ook ‘laden en lossen’-plaatsen bij, een plek voor de deelwagen waarover het bestuur het heeft, laadpalen,…” klinkt het op een informatievergadering. Die organiseerde het bestuur van Dilbeek om de vragen van bewoners te beantwoorden. Maar op de vraag naar extra parkeerplaatsen kan nog geen antwoord gegeven worden. “We moeten ons beraden of we ingaan op die vraag naar extra plaatsen,” aldus schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “Wat we op de informatieavond willen meegeven, is dat enerzijds de parking rond de kerk zwaar onderbenut wordt en we die meer willen inschakelen in het totale parkeergebeuren. Anderzijds willen we een parkeerbeleid invoeren op het marktplein en in de Eylenboschstraat door er een blauwe zone in te voeren, waardoor er parkeerplaatsen zullen zijn voor handelaars en bewoners.

In de plannen is voorzien dat er een extra randparking komt op de Iverlek-site, maar dat vinden de bewoners niet voldoende. “Dat is 700 meter verder én het gaat er stijl omhoog, dat zie ik niet iedereen doen,” aldus een buurtbewoner. De herinrichting van het Marktplein komt er na een bevraging van het gemeentebestuur.