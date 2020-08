Ivo uit Dilbeek stapt Belgische grens af: "1 miljoen euro inzamelen voor de strijd tegen Parkinson"

Drie jaar geleden kreeg Ivo De Bisschop uit Dilbeek een harde diagnose: de ziekte van Parkinson. Maar dat houdt hem niet tegen van wat een grootse prestatie moet worden. Ivo vertrekt zondagochtend in Oostende, samen met Truienaar Wouter Degraeve, voor een tocht van 1.500 kilometer rond België: de Stop Parkinson Walk Around Belgium.

“Ik wil deze tocht met vrienden ondernemen om minimaal 1 miljoen euro in te zamelen voor het onderzoek tegen de ziekte van Parkinson”, zegt Ivo De Bisschop. “Bij mij is de ziekte gelukkig nog in een beginfase, maar ik weet dat dit niet zo blijft. Want er bestaat vandaag geen medicatie om de ziekte te stoppen of te stabiliseren. Dat is de reden waarom ik er iets aan wil doen. Het kan niet dat miljoenen mensen in de wereld de ziekte zomaar moeten ondergaan.”

Volgens Ivo, die bezieler is van de organisatie Stop Parkinson, trekken grote farmaceutische bedrijven zich terug uit onderzoek naar de ziekte, omdat er te weinig successen geboekt worden. Dat wil hij met z'n actie terugdraaien. “We vragen ook dat de overheid meer aandacht besteedt aan deze ziekte en het meer bespreekbaar maakt. Er is een groot taboe rond de ziekte van Parkinson terwijl België tienduizenden patiënten telt”, aldus Ivo.

Frans, de papa van Ivo en 89 jaar oud, zal iedere avond in Dilbeek een uurtje meestappen met z'n zoon. Maar ook jij kan thuis je steentje bijdragen. “Een stapper die meedoet, kan hier in een tentje naast het gemeenteplein in Dilbeek een stapkaartje kopen. Dat kost 5 euro en dan heb je zelf al een donatie gedaan”, besluit Ivo. Meer info over het project vind je op stopparkinson.be.

Foto: Stop Parkinson