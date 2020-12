JAC nodigt jongeren uit voor babbel op de sofa

Het Jongeren Advies Centrum (JAC) van Halle-Vilvoorde heeft sinds kort een zetel aan de blokspot in Jeugdcentrum Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw. En dat mag je letterlijk nemen. Jongeren die het moeilijk hebben of met vragen zitten mogen er gratis en zonder afspraak plaatsnemen op een sofa voor een gesprek met een van de hulpverleners.

"Zo'n babbel kan echt goed doen," zegt Lore Basyn het JAC. “Veel studenten voelen zich door de coronacrisis niet goed in hun vel. Ze kunnen hier met al hun vragen terecht of er gewoon alles eens uitgooien. We hebben hier zelfs een boksbal staan om je af te reageren. Ook dat kan deugd doen.” Bij het JAC merken ze dat de vraag naar een gesprek groter is dan normaal, omdat jongeren door de coronacrisis een groot deel van hun sociaal netwerk verliezen. “Het begint toch voor veel jongeren erg lang te duren”, vertelt Lore. “Er is ook weinig perspectief. We merken wel dat jongeren het lastig hebben momenteel. En als je tijdens zo’n lastige periode ook nog eens moet studeren, dat maakt het wel een moeilijke combinatie. Soms helpt het om eens met iemand die buiten alles staat te kunnen babbelen. Vandaar dat we met dit project ook zijn gestart.” Wie nood heeft aan een babbel, kan elke dinsdag- en donderdagnamiddag in Jeugdcentrum Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw terecht. Een afspraak maken is niet nodig.

Na het nieuws vandaag kan je kijken naar een getuigenis van de 16-jarige Luca uit Sint-Genesius-Rode in Het Luisterend Oor. Ook Luca vindt veel steun bij het JAC in Halle. Luca was vroeger Luna, maar voelt zich noch man, noch vrouw. Als non-binair persoon door het leven gaan, is soms eenzaam en frustrerend. Luca praat in Het Luisterend Oor met Thierry Van Vreckem.