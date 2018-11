Jasper De Buyst mikt hoog in Zesdaagse Gent

De Buyst won de Zesdaagse van Gent al twee keer, de laatste keer in 2014. De voorbije jaren zette hij vooral zijn carrière op de weg centraal en keek hij vooral toe vanuit de tribune. Nu kriebelt het om weer op de piste te rijden.

De Buyst vormt in Gent een koppel met Tosh Van der Sande, zijn ploegmaat bij Lotto-Soudal en tevens een goede vriend. De twee hebben veel contact en trainen ook samen. Het duo start wel degelijk om te winnen, ook al zal de concurrentie in Gent bikkelhard zijn. Zo verdedigt Kenny De Ketele zijn titel met Robbe Ghys, met wie hij Europees kampioen ploegkoers is. Ook de wereldkampioenen ploegkoers Kluge en Reinhardt zijn van de partij. En zesvoudig winnaar Iljo Keisse vormt een koppel met Elia Viviani, olympisch kampioen in het omnium.

De Zesdaagse van Gent begint volgende week dinsdag en duurt tot en met zondag.