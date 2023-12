Jean-Luc Dehaene herleeft in opvallende campagne cd&v: “The beast is back”

Cd&v pakt uit met een opmerkelijke campagne. In een filmpje wekt het met behulp van artificiële intelligentie oud-premier Jean-Luc Dehaene uit Vilvoorde tot leven. “The beast is back”, klinkt het in het filmpje. Zoon Tom Dehaene uit Zemst vindt het resultaat mooi, maar het filmpje oogst ook kritiek.

Cd&v lanceert het filmpje in aanloop naar de verkiezingen en moet de campagne ‘Respect werk’ in de verf zetten. Jean-Luc Dehaene, die in 2014 in het Franse Quimper overleed, spreekt in het filmpje voor welke de uitdagingen de politici vandaag staan. “Ons land staat in 2024 voor grote uitdagingen, maar dat was in mijn tijd ook. De euro en staatshervorming, dat was geen kattepis, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met half werk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid. Maar altijd uit respect voor de kiezer”, hoor en zie je Dehaene zeggen.

Het filmpje doet heel wat stof opwaaien, wordt druk gedeeld en becommentarieerd op sociale media, maar oogst ook kritiek. “Ethisch en inhoudelijk schandalig om een overleden politicus te reanimeren voor wat platte campagne. Maar als de geloofwaardigheid van de huidige generatie op is, dan moet je blijkbaar terug naar de jaren 90”, zegt datajournalist Pieterjan Van Leemputten. “Visueel trouwens niet slecht gedaan, maar die stem is volgens mij een imitator in plaats van een gekloonde stem. Heel ander geluid en stijl dan hoe ik me Dehaene herinner, kon beter.”

Cd&v laat weten dat het filmpje in samenspraak met de familie Dehaene gemaakt is. Zoon Tom Dehaene uit Zemst, gedeputeerde in Vlaams-Brabant, ziet niet meteen een probleem. Hij vindt het resultaat mooi. “Ik zie en hoor aan de stem wel meteen dat het niet mijn vader is. Hij heeft precies ook nog een maatje meer gekregen. Het is ergens goed dat je nog het verschil ziet tussen wat echt en niet echt is.”