Vluchtelingen zijn van alle tijden. Naar die tentoonstelling kan je dit weekend gaan kijken in het August De Boeckhuis in Merchtem. Aan de hand van achttien portretten geven fotograaf Jean-Paul Van den Abeele en voormalig journalist Ibrahim Rachmah een stem en gezicht aan vluchtelingen die in Merchtem terecht zijn gekomen.

De voorbije jaren haalde Jean-Paul Van den Abeele tal van vluchtelingen uit Merchtem voor zijn lens. Die komen nu samen in de fototentoonstelling 'Vluchtelingen zijn van alle tijden'. "Ik wilde hen niet enkel portretteren, maar ook hun verhaal kennen", zegt Jean-Paul. "Hun moeilijke tocht naar hier, de harde beslissing om familie en vaderland achter te laten, dat was confronterend om te horen. Toch worden ze in ons land niet altijd even welkom geheten. Met de tentoonstelling wil ik hen een gezicht én een stem geven."

De verhalen van de vluchtelingen hangen naast de portretten. Zo ook dat van Ibrahim Rahmah. Hij was journalist en persfotograaf in Irak, maar vluchtte enkele jaren geleden naar ons land en kwam in Merchtem terecht. Gaandeweg werd hij de rechterhand van Jean-Paul. Hij vertaalde gesprekken, maar maakte ook foto's. "Mijn werk als journalist in Irak was gevaarlijk. Een collega-vriend heeft de oorlog niet overleefd. In het begin was het hier moeilijk, maar ik wist dat de Nederlandse taal cruciaal was om mij te integreren", zegt Ibrahim.

De tentoonstelling bestaat uit twee foto's van elke vluchteling. "Een portretfoto in zwart-wit en een kleurenfoto van de vluchtelingen met een voorwerp uit hun thuisland waar ze emotioneel aan gehecht zijn. Tijdens de gesprekken heb ik ook elke keer gevraagd welke dromen ze nog hadden", zegt Jean-Paul. Die vraag stelde hij enkele jaren geleden ook aan Ibrahim. "Die dromen heb ik nu niet meer, want ze zijn in vervulling gegaan. 2022 was een prachtig jaar. Ik heb vast werk, behaalde mijn rijbewijs en volgende week verhuist mijn vrouw naar België", besluit Ibrahim.

De fototentoonstelling 'Vluchtelingen zijn van alle tijden' is nu zaterdag en zondag te bezichtigen in het August De Boeckhuis in Merchtem, telkens van 14 uur tot en met 18 uur.