In Beersel trekt huidig burgemeester Jo Vander Meylen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van Lijst Burgemeester. Schepenen Sonia Van Wanseele en Eddy Deknopper staan op de plaatsen twee en drie. In hun spoor ook de uittredende raadsleden van Lijst Burgemeester.

Jo Vander Meylen kandidaat om zichzelf op te volgen in Beersel

Lijst Burgemeester in Beersel gaat ook op zoek naar nieuwe gezichten en nieuwe ideeën. “Samen zoeken we naar unieke behoeften en uitdagingen voor Beersel. Iedereen Beersel blijft het motto van Lijst Burgemeester,” klinkt het in een persbericht.

Het team achter Lijst Burgemeester doet dan ook een oproep aan geëngageerde Beerselnaars om zich aan te sluiten bij de lijst. “Ben jij ook zo iemand die een groep Beerselnaars kan en wil vertegenwoordigen? Dan gaan we graag met jou het gesprek aan,” klinkt het.