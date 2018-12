Jong en oud leeft zich uit op tubingbaan

De schaatspiste in Halle is al jaren een trekpleister tijdens de maand december. Vlakbij de piste op het stationsplein staat momenteel ook een zes meter hoge en 30 meter lange tubingbaan.



“We hadden nooit gedacht dat we tien keer Halle Schaatst zouden organiseren, maar het succes blijft. Voor de tiende verjaardag wilden we iets extra doen, vandaar de tubingbaan. Het is de eerste keer dat er in Halle zo’n baan staat, maar de baan heeft succes. Op onze beste dag hebben we 600 afdalingen geteld,” zegt Frank Vannerom van Halle Events.

Enkelen die boven stonden, keerden op het laatste moment op hun stappen terug, andere gingen er vol voor. “Ik was een beetje bang toen ik boven stond, dus dat was best wel spannend. Maar het is echt leuk om te doen. Ik weet niet hoe snel het gaat, maar als je in de band zit voelt het echt snel aan,” zegt Juliette.

Organisator Frank Vannerom vult aan. “Het gaat inderdaad best snel, zeker als de baan een beetje bevroren is zoals vanochtend. We hebben ook extra matten gelegd aan het einde van de afdaling. Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd, alles verloopt vlot en veilig.”

Je kan de tubingbaan uittesten tot 6 januari. De baan is elke dag open vanaf 11 uur. Eén afdaling kost 1 euro. Meer informatie vind je hier.