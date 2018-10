Jonge Grimbergse oogst succes met eerste kortfilm

‘Provence’ won de Publieksprijs voor de studentenkortfilm op het jongste Filmfestival van Gent en is vanaf vandaag te zien op het Brusselse filmfestival Filem’on. Maar er is meer. De film, het relaas van een ingrijpende gebeurtenis tijdens één van Kato’s zomervakanties in haar kindertijd, werd uit 4.000 inzendingen geselecteerd voor het prestigieuze Palm Springs Shortfest-festival in de USA en ook nog voor andere filmfestivals in de VS en Engeland.

RINGtv zocht de creatievelinge op tijdens één van haar workshops films maken voor kinderen.