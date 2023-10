Kampenhout schaart zich achter landbouwers en vraag overheid en natuurorganisaties om overleg

De gemeente Kampenhout schrijft een open brief aan de Vlaamse minister van Omgeving en van Landbouw, Zuhal Demir (N-VA) en Jo Brouns (cd&v). In de brief vraagt burgemeester Kris Learts om in overleg te gaan over de toekomst van de lokale landbouwers. Een paar weken geleden verzamelden zij op het gemeentehuis om hun bezorgdheid te uiten over de beschikbaarheid en de toekomst van gronden in onze regio.