Een opmerkelijke oproep van landbouwer Sebastiaan de Backer uit Kampenhout doet de ronde op Facebook. De man is ervan overtuigd dat een van z’n varkens is gestolen en maakte een opsporingsbericht.

Landbouwer Sebastiaan de Backer heeft sinds een week maar tien in plaats van elf varkens meer. Een van z’n dieren is nu al meer dan zeven dagen nergens meer te bespeuren. De Kampenhoutse boer is ervan overtuigd dat z’n dier gestolen is en heeft daarom een opsporingsbericht gelanceerd. Hij vraagt aan iedereen die iets verdachts heeft gezien in de buurt van z’n wei tussen Kampenhout-Sas en Haacht om dat te melden.

