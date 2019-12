Kampenhoutse Sofie kan eerste Belgische worden die 'seven summits' beklimt

'Kijk Uit'-presentatrice Sofie Lenaerts uit Kampenhout vertrekt zondag richting Antarctica om er de Mount Vinson de beklimmen. Als dat lukt, wordt ze de eerste vrouw in de Benelux die de seven summits bedwingt: de hoogste berg op elk continent.

Sofie is in het dagelijkse leven politieagente en presentatrice van 'Kijkt Uit!', maar is ook al jaren gepassioneerd door alpinisme. Het voorbije decennia heeft de Kampenhoutse al op zes continenten de hoogste berg beklommen, waaronder de Kilimanjaro en Mount Everest. Binnenkort volgt de meeste extreme poging. Op 10 januari wil ze de top van de 4.892 meter hoge Mount Vinson in Antarctica bereiken.

"De beklimming zal bij temperaturen van -5 tot -30 graden Celsius gebeuren en met een loodzware rugzak op de rug. De voet van de berg bereiken is al een hele expeditie op zich. Het gevaar tijdens de klim houdt mij scherp. Geen enkele expeditie is zonder risico. In 2013 ontsnapte ons team aan een terreuraanslag van de Taliban in Pakistan, twee jaar later werden we door een aardbeving getroffen in Nepal", zegt Sofie Lenaerts.

Sofie Lenaerts vormt een team met Eva Lakiere, een chirurge uit West-Vlaanderen en een Spaanse klimmer Miguel Madrid Lopez. Als Sofie erin slaagt om de Mount Vinson te bedwingen, wordt ze de eerste vrouw in de Benelux die erin slaagt om de hoogste berg op elk continent te beklimmen.

Foto: Sofie Lenaerts