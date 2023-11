Kans op gladde wegen: “Pas je rijstijl aan”

Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor mogelijk gladde wegen en fietspaden vanochtend. Het is de eerste keer dit winterseizoen dat strooiwagens op wegen en fietspaden uitrijden.

Vanochtend is er kans op winterse neerslag. In het oosten en centrum van het land schommelen de wegdektemperaturen rond het vriespunt. Daar waar neerslag valt op een wegdek met negatieve temperatuur, kan gladheid ontstaan. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept bij deze winterprik bestuurders en fietsers op om extra voorzichtig te zijn. “313 strooiwagens en 202 fietspadstrooiers staan klaar om uit te rijden waar nodig. We willen fietsers en bestuurders toch op het hart drukken om extra voorzichtig te zijn op de baan. Pas je rijstijl aan, hou voldoende afstand en wees alert.”

Er wordt zoveel mogelijk gestrooid vóór het glad wordt. Daarbij helpt het gladheidsmeetsysteem dat voorspelt waar het glad wordt door informatie van wegdeksensoren en infraroodcamera’s te combineren met informatie van het KMI. Ook weggebruikers kunnen helpen in het voorspellen waar het glad wordt, door regen en sneeuw te melden in de KMI-app. Voor dit winterseizoen is opnieuw 103.000 ton strooizout beschikbaar.