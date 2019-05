Kathleen Bury (Vlaams Belang): "Onverhoopt resultaat"

Vlaams Belang is de winnaar van de verkiezingen. In onze regio scoort de partij wel minder dan in de rest van Vlaanderen, maar de winst valt ook in Vlaams-Brabant niet te ontkennen. Katleen Bury uit Dilbeek maakt kans op een zitje in de Kamer.