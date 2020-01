Katholiek Onderwijs Vilvoorde krijgt er twee Machelse scholen bij

Basisschool De Windroos in Machelen en de Parochiale Basisschool in Diegem maken vanaf dit jaar deel uit van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde, dat verschillende basisscholen en secundaire scholen in Vilvoorde groepeert. "Een logische stap gezien we al vijftien jaar nauw samenwerken", zegt algemeen directeur Johan Van Engelant.

Sinds 1 januari is bovendien de vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde-Machelen-Diegem, kortweg KOV, officieel een feit. Samen groeperen ze meer dan tien scholen in Vilvoorde en nu dus ook Machelen. "We hebben ervoor gekozen toe te treden tot een groter geheel om meer middelen te kunnen bundelen zodat in eerste instantie leerkrachten en directies zich beter kunnen toeleggen op hun pedagogische taken", zeggen Johan Schoonackers en Luc Boulangé, voormalige bestuurders van de Machelse scholen en nu bestuurders van het KOV.

De samensmelting moet niet alleen resulteren in efficiënter bestuurde scholen. “Door het samensmelten tot een grotere groep kunnen we de overgang tussen basis- en secundair onderwijs nog vlotter laten verlopenvvoor de leerlingen. Uiteraard blijven leerlingen van alle basisscholen welkom in onze secundaire scholen.” aldus Johan van Engelant, algemeen directeur van het KOV, dat goed is voor 2.612 leerlingen in het basisonderwijs, 2040 leerlingen in het secundair en bijna 700 personeelsleden.