KCS Machelen lijdt imagoschade door wangedrag van FC Machelen

Een speler van FC Machelen sloeg vorig weekend een tegenspeler waardoor die een paar seconden bewusteloos was. De gemeente Machelen verbood de vierdeprovincialer om nog op de Bosveldsite te spelen. De andere voetbalclub die dezelfde velden gebruikt, KCS Machelen, blijkt intussen imagoschade te lijden door het wangedrag van FC Machelen. "We hebben telefoon gekregen van verschillende sponsors die zich vragen stellen wat er hier gaande was in Machelen”, vertelt KCS Machelen-voorzitter Daniël Binst. “Maar dat had in feite niets met ons te maken. Een heel vervelende zaak.”

Het gemeentebestuur van Machelen verbood FC Machelen om nog op de Bosveldsite te spelen of trainen. De club bestaat nog maar een jaar. Wie aan voetbal denkt in Machelen, gaat er dus snel van uit dat het over KCS Machelen gaat, dat al 101 jaar bestaat. Amper twee letters verschil, dat zorgt voor de nodige verwarring. “Toen we erachter kwamen, was de naam al goedgekeurd door de Voetbalbond”, vertelt Binst. “En een naamswijziging kan zomaar niet tijdens het seizoen. Daardoor zitten we met de gebakken peren natuurlijk.”

FC Machelen wil zelf voorlopig niet reageren, maar wacht af wat er vanavond gezegd wordt op het tuchtcomité van Voetbal Vlaanderen. Niet alleen de speler die een tegenspeler op het strottenhoofd geslagen heeft, riskeert een straf. Ook de club kan een sanctie krijgen van de regionale procureur. Daartegen kan FC Machelen ook nog in beroep gaan.