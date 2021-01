Keren Overijse en Hoeilaart Halle-Vilvoorde de rug toe?

Keren Overijse en Hoeilaart onze regio binnen afzienbare tijd de rug toe? De kans is niet onbestaande, want beide gemeenten lieten vorige week geleden weten dat ze officieel deel willen uitmaken van Oost-Brabant. “Voor ons is het vooral duidelijk dat we met de andere druivengemeenten willen blijven samenwerken”, licht Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput de keuze toe.

De Vlaamse overheid verdeelt de komende weken de Vlaamse gemeenten in in 13 zogenaamde referentieregio’s. Eén daarvan is Halle-Vilvoorde. Maar mogelijk bestaat die straks maar uit 33 in plaats van 35 gemeenten. Overijse en Hoeilaart laten immers weten ze de bij de regio Oost-Brabant willen aansluiten.

“Met andere de druivengemeenten Tervuren, Huldenberg en Bertem al jarenlang een goed samenwerkingsverband. Dat willen we verder versterken en uitbreiden. Daarom hebben we als druivengemeenten beslist om tot dezelfde regio te willen behoren”, zegt burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput aan ROBtv. Burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes sluit zich aan bij haar collega uit Hoeilaart. “Op het gebied van brandweer behoren we tot de regio Oost-Brabant. Ook onze politie werkt vooral samen met zones richting het Leuvense."

Al zijn er nog een reeks praktische vragen. Zo zullen beide gemeenten moeten uittreden uit intercommunales en samenwerkingsverbanden die ze vandaag hebben met gemeenten uit Halle-Vilvoorde. “Ik denk dat het op het terrein nog jaren zal duren alvorens alles wat op papier staat in de praktijk zal worden omgezet”, aldus Vandenput.