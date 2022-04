Kind en Gezin schrapt vergunning van onthaalouder uit Diegem

De kinderopvang in Diegem biedt plaats aan acht jonge kinderen en was verbonden aan de Dienst voor Onthaalouders van de gemeente. Kind en Gezin had de kinderopvang in het vizier na een ernstig incident afgelopen zomer. Volgens de uitbaatster kreeg een jongetje toen een paniekaanval, wou ze hem beschermen tegen een glazen deur maar is vervolgens met zijn hoofd tegen de grond gestoten. “Ik heb meteen de ouders gecontacteerd”, vertelt de onthaalouder in De Standaard. “Ik word nu als een crimineel behandeld, maar de negen jaar dat ik als onthaalouder werk waren er nooit eerder problemen.”

De uitbaatster overweegt een klacht in te dienen nu Kind en Gezin haar vergunning heeft geschrapt. “Een gevolg van het incident, maar ook door de veelheid aan tekorten en de vaststelling dat de tekorten onvoldoende opgevolgd en bijgestuurd worden”, aldus Kind en Gezin in De Standaard. De gemeente Machelen begrijpt niet dat Kind en Gezin zo lang wacht en nu plots heel snel ingrijpt. De ouders werden woensdag ingelicht, tegen maandag moeten ze elders kinderopvang vinden voor hun kind.