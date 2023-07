Kinderboerderij ‘t Gulderijtje in Weerde houdt ermee op

Na elf jaar valt het doek over ‘t Gulderijtje, een groen educatief buurtproject in Weerde. Uitbater Gert Van den Houte ziet nog maar weinig enthousiasme van bezoekers en vrijwilligers waardoor hij voor al het werk zo goed als alleen opdraait. Tel daarbij ook nog een aantal ontevreden buren en dus gooit hij de handdoek.

In het voorjaar van 2011 startten enkele buurtbewoners van de Gulderij een projectje om de onderlinge contacten te bevorderen. Voor 25 euro kregen ze van de gemeente een perceel landbouwgrond in gebruik om er samen een grote moestuin aan te leggen en wat kleinvee te houden. Belangrijkste drijfveren waren het groepsgevoel van de buurt opkrikken en kinderen respectvol leren omgaan met dieren en natuur en dat werd een succes.

Maar gaandeweg is het vat stilaan leeggelopen. “In het begin ondervond ik vanwege iedereen heel veel enthousiasme”, vertelt Gert. “Ik kon daarbij rekenen op heel wat helpende handen. De kinderboerderij was ook enorm populair. Helaas heb ik nooit echt op financiële steun van de gemeente kunnen rekenen. Terwijl je toch moet rekenen dat ik hier jaarlijks 15.000 euro insteek. Vandaar zijn we ook begonnen met de opbouw van een bijenpopulatie. Met de opbrengst van de honing kon ik toch break-even draaien.” Maar ook dat kost hem flink wat tijd. “Tel daarbij ook nog de dagelijkse verzorging van de tientallen dieren. Hier zijn konijnen, cavia’s, pauwen, hangbuikzwijnen, pony’s, alpaca’s,… Noem maar op. Dat neemt dagelijks heel wat uren in beslag. Daarnaast heb ik ook nog een dagjob.”

Met de jaren nam de aantrekkingskracht van het project af. Enkel tijdens de coronaperiode was er opnieuw een serieuze opstoot. “Ik ben toen 1 euro beginnen vragen per persoon maar dat mocht niet van de gemeente. Ik heb ook een tijdlang een vrije bijdrage gevraagd maar die bus is op een bepaald moment gewoon gestolen.”

Nu is het stil in de kinderboerderij. “Ik kan het niet meer beredderen op mijn eentje”, zucht Gert. “Het was de bedoeling dat ik hulp kreeg van vrijwilligers en uit de buurt. Er is ook wat tegenkanting van sommige buren. Onder meer de bijen zouden overlast veroorzaken... En dus heb ik beslist om de handdoek te gooien. Ik ben intussen ook verhuisd naar Berlaar. Tegen eind dit jaar hoop ik hier af te ronden. Ik ga een deel van de dieren zelf meenemen. Voor andere zoek ik kandidaten om ze op te nemen.”

“We liggen er niet wakker van dat ‘t Gulderijtje verdwijnt”, klinkt het bij een van de buurtbewoners. “Wij hebben wel degelijk last van de bijen. Die komen op onze zwembadbedekking zitten, soms met 500 tegelijk.” Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) zegt dat het gemeentebestuur nog niet formeel op de hoogte is van de stopzetting. “Het is sowieso onze bedoeling om daar in de toekomst opnieuw een soortgelijk groen buurtproject te voorzien.” Wie geïnteresseerd is om dieren over te nemen kan mailen naar tgulderijtje@gmail.com