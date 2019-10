Klap voor Halse winkelstad: kledingzaak Dem's failliet

De winkelstad Halle moet een nieuwe klap verwerken. Op 15 oktober heeft de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel Dem's Fashion failliet verklaard. De kledingzaak is één van de oudste en bekendste winkels van de Zennestad.

Dem's was de opvolger van La Petite Fabrique, een iconische kledingatelier en -winkel in Halle. Op het hoogtepunt werkten er zo'n 110 mensen. Duizenden mensen uit Halle en omstreken kwamen er kledij kopen. Maar de voorbije jaren werd duidelijk dat Dem's in alsmaar slechtere papieren kwam te zitten.

Zo werd het eigen atelier afgebouwd en een deel van de winkelruimte verkocht. Ook de monumentale loopbrug in de Nieuwstraat, die over vier niveaus de vroegere atieliers en winkelruimte van La Petitie Fabrique met elkaar verbond, werd afgebroken. Ongeveer een jaar geleden startte de familiezaak een procedure van gerechtelijke reorganisatie op. Die procedure moest de winkel financieel meer ademruimte geven.

Dem's kreeg tijd om een afbetalingsplan op te stellen om de schulden af te lossen terwijl de winkel gewoon open kon blijven. Maar een tijdje terug legde Dem's uiteindelijk toch de boeken neer. Twee weken geleden werd de familiezaak failliet verklaard, de winkel is intussen gesloten. Er is een curator aangesteld die het faillissement moet afhandelen. Klanten kunnen hun bestellingen afhalen in een naburige krantenwinkel.

De stad Halle schrikt van het faillissement. Het wijst op de concurrentie van e-commerce en grote ketens en hoopt met nieuwe initiatieven Halle als winkelstad te versterken. Het pop-up-project Ketel is volgens het stadsbestuur een eerste stap in de goede richting.

