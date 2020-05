Kleuters Prinsenhof verplicht thuis nadat directeur positief testte op corona

In Grimbergen heeft de directeur van de Vrije Basisschool Prinsenhof positief getest op corona. Alle kleuters die in de noodopvang van de school verbleven en mogelijk met de directeur in contact kwamen, moeten nu noodgedwongen thuisblijven.

Net als in de meeste andere kleuter- en lagere scholen was er ook in de Vrije Basisschool Prinsenhof aan de Prinsenstraat in Grimbergen de voorbije weken noodopvang voor kinderen. Alle kleuters die de voorbije dagen in die noodopvang zaten, een paar tientallen, moeten nu voor onbepaalde tijd thuisblijven omdat ze mogelijk in contact kwamen met de directeur van de school. Die directeur testte positief op corona, al is de kans klein dat hij in de school besmet raakte, omdat de nodige veiligheidsvoorschriften steeds werden gerespecteerd.

De school benadrukt dat ze de strikte procedure volgde die door het CLB is opgelegd. De ouders van de betrokken kleuters zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Voor alle andere kinderen verandert er niets en opent Vrije Basisschool Prinsenhof komende dinsdag 2 juni weer de deuren.