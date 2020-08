KMI kondigt code rood af voor de komende dagen

Vanaf morgen geldt in bijna heel ons land code rood door de hitte. Het KMI kondigt voor de tweede keer in tien jaar tijd, sinds het bestaan van die kleurcodes, de code rood af.

De komende dagen wordt er zeer warme lucht naar ons land gestuurd. "Vrijdag geldt in alle provincies code oranje, met uitzondering van de kust. Vanaf zaterdag tot en met maandag zal in vele provincies code rood gelden. Dat kan eventueel nog verlengd worden", zegt het KMI. "Bij zo'n temperaturen is het belangrijk om veel te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, veel te rusten, in een gekoelde ruimte te verblijven, vochtige doeken te gebruiken in geval van uitdroging en rechtstreekse zonnestralen te vermijden."

