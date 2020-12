Koppel pluimt bejaarde vrouw: 30 maanden cel

De vrouwelijke beklaagde ging in 2013 aan de slag als poetshulp bij het slachtoffer. Na verloop van tijd schakelde ze ook haar echtgenoot in en wonnen ze samen het vertrouwen van de bejaarde vrouw. Het koppel deed de boodschappen van de vrouw met haar bankkaarten, maar nam ook cash geld van de rekening en verspeelde het geld in gokhallen. Op twee jaar tijd verkwistten ze het hele vermogen van het slachtoffer. De vrouw stierf in armoede omdat de beklaagden nalieten om de rekeningen van de vrouw te betalen. Daardoor woonde ze tijdens haar laatste levensmaanden in 2016 in een huis zonder gas, elektriciteit of geneesmiddelen.



De zaak kwam aan het licht toen de huisarts het OCMW inschakelde dat daarna de politie op de hoogte bracht. Op het proces vroegen de twee beklaagden de vrijspraak. Volgens hun advocaat waren ze als begunstigde opgenomen in het testament van de vrouw omdat ze blij was met hun gezelschap. Het slachtoffer zou volgens de verdediging op de hoogte zijn geweest van alle geldtransacties en had het koppel ook vergoed voor de hulp. De rechtbank geloofde die versie van de feiten niet en veroordeelde de twee beklaagden tot een effectieve celstraf van 30 maanden.