Koppel staat terecht voor 17 koperdiefstallen

Een 52-jarige man riskeert twee jaar cel voor minstens 17 koperdiefstallen in de regio. Zijn 25-jarige vriendin, die medeplichtig is, riskeert een werkstraf van 150 uur.

Het stelende duo sloeg in het najaar van 2018 toe in onder meer Ternat, Asse, Wambeek, Dilbeek en Groot-Bijgaarden. Daar stalen ze telkens koperen afvoerpijpen van kerken en verkochten die nadien door aan een metaalhandelaar in Sint-Pieters-Leeuw.

De daders liepen tegen de lamp toen één van gefilmd werd. Ook hun vluchtwagen werd op beeld vastgelegd. Uit het daaropvolgende telefonie-onderzoek kon de politie het duo linken aan minstens 17 koperdiefstallen, goed voor 560 kilogram koper. Het koppel zou zo’n 2.200 euro verdiend hebben met de diefstallen.

De man bekende intussen een groot deel van de feiten. Hij en zijn vriendin worden ook vervolgd omdat ze illegaal elektriciteit aftapten voor hun woonwagen. Het vonnis valt op 29 april.