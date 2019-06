Kosovaarse bende die brandkasten kraakte opgerold

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft een bende opgerold die verantwoordelijk is voor zo'n vijftigtal inbraken in brandkasten over het gehele land. Bij diverse huiszoekingen, waaronder ook in Grimbergen, werden acht personen opgepakt.

Sinds eind februari 2019 pleegde een rondtrekkende dadergroepering van Kosovaarse origine inbraken in handelszaken en fastfoodrestaurants. Eerst deden ze dat in onze regio, nadien over heel het land. "De verdachten pleegden de feiten door met zware middelen een gat in het dak of de muur te maken, die hen rechtstreeks toegang verschafte tot het bureau waar de brandkast gestald stond", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

De feiten werden elke keer gepleegd tijdens de nacht. Bijzonder opvallend is de manier hoe de daders te werk gingen. Het Nieuwsblad schrijft dat de speurders vermoeden dat de daders informatie kregen van werknemers van de betrokken zaken of hun leveranciers. Zo wisten ze elke keer exact waar de kluis zich bevond en hoe die beveiligd werd. In sommige gevallen werkten ze zelfs een tijdje in de fastfoodzaak.

Vervolgens gingen ze op hun verkenning in, jawel, een gehuurde limousine. Na een inbraak haalde die wagen hen ook op. In totaal werden acht personen gearresteerd. Ze zijn allemaal aangehouden en woonden in afkomstig in Grimbergen, Sint-Joost-ten-Node, Evere en Schaarbeek.