Kraainem dooft de openbare verlichting dan toch niet

Kraainem is een van de weinige gemeenten in onze regio die ’s nachts de straatverlichting dan toch niet zal doven. In oktober gaf het gemeentebestuur aan dat van zondag- tot en met donderdagavond wel te doen, maar nu wordt er op die beslissing teruggekomen.

Als argumenten om de openbare verlichting niet te doven, haalt Kraainem de verkeersveiligheid en het algemeen onveiligheidsgevoel aan. Volgens burgemeester Waucquez is de situatie nu ‘anders’ dan begin oktober, zo zijn de energieprijzen gezakt en kreeg hij opnieuw negatieve adviezen van de technische dienst van de gemeente. Daarbij haalt hij de twee metrostations Stokkel en Kraainem aan die net over de grens met Brussel liggen. “Mensen komen laat ’s avonds vanuit de stad aan in die metrostations en moeten dan nog naar huis. In het donker is dat niet aangenaam,” vindt hij.

Alle andere gemeenten in de Noordrand doven de openbare verlichting ’s nachts op weekdagen wel. In gemeenten waar dat nog niet het geval is, wordt geprobeerd de technische kant van de zaak rond te krijgen voor 1 februari.