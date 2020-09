Kraainem tweede duurste gemeente om te wonen

Op Knokke-Heist na zijn de vastgoedprijzen nergens in ons land zo hoog als in faciliteitengemeente Kraainem. De mediaanprijs voor een woning bedraagt er ruim 577.000 euro. In de top tien van duurste gemeenten staan verder ook nog Wezembeek-Oppem, Wemmel en Linkebeek.

De cijfers komen van het Statbel, het Belgische statistiekbureau dat vandaag de woningprijzen voor het eerste semester van het jaar publiceert. Voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedroeg de mediaanprijs 200.000 euro, een bedrag dat ook voor appartementen werd betaald. Voor een huis in open bebouwing betaalde men 3000.000 euro.

In Vlaanderen is de provincie Vlaams-Brabant veruit het duurst, in Limburg zijn de prijzen het goedkoopst. De duurste Vlaamse gemeente was Knokke-Heist met een mdiaanprijs van 682.500 euro. Op de tweede plaats in de lijst van duurste gemeenten staat Kraainem met een mediaanprijs van 577.500 euro.

Verder in de lijst vinden we Wezembeek-Oppem op de derde plaats, Wemmel op plaats 7 en Linkebeek op de negende plaats. Wie in Vlaanderen op zoek is naar de goedkoopste woningen, moet het gaan zoeken in het Heuvelland.