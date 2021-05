Kraamzorg versterkt veerkracht van jonge ouders

$Het mentaal welzijn van kersverse ouders staat onder zware druk door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de KU Leuven. Bijna 1 op de 2 mama’s zou angstig of depressief zijn. Ook de kraamverzorgenden van Ferm Thuiszorg stelden een verhoogde mentale druk vast bij gezinnen. Het mentaal welbevinden van pas bevallen ouders is dan ook een prioritaire zorg.

Ferm vestigt de aandacht van het mentaal welzijn bij jonge ouders naar aanleiding van de Week van de Kraamzorg. Het is cruciaal dat pas bevallen ouders zich warm omringd voelen na een geboorte. Maar de coronapandemie maakt dit moeilijker. Ouders verlaten niet alleen veel vroeger de materniteit, bij thuiskomst mag de familie of vriendenkring hen niet van nabij steunen.

“Kraambezoek beperkt zich al een jaar tot raambezoek of virtuele contacten. Meer en meer ouders vinden dan ook de weg naar kraamzorg. We kregen dit jaar al meer aanvragen dan in de periode voor corona. Dat is een positieve evolutie en kan mentale problemen bij pas bevallen ouders voorkomen,” zegt Marleen Vanhees, directeur Ferm Thuiszorg.

De pandemie bracht ook veranderingen in de taken en de rol van kraamverzorgenden. Emotionele zorg trad op de voorgrond. Ze werden steeds meer een steunpilaar voor de pas bevallen moeders. De kraamverzorgende helpt niet alleen met raad en daad maar luistert en stelt gerust.

Ferm merkt tot slot op dat parentale burn-out meer en meer de kop op steekt. “Gezinnen met meerdere kinderen krijgen het in coronatijden extra moeilijk wanneer bijvoorbeeld de kinderopvang of school moeten sluiten. Ze hebben steun nodig om hun veerkracht op peil te houden. Naast de materiële zorg voor mama en baby, brengt kraamzorg structuur en rust in het gezin”, klinkt het bij Ferm.