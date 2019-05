Kringwinkel ViTeS: groen, groener, groenst

Yuman noemt zich de eerste circulaire shopping mall van België en opent op 24 mei in de hoofdstad. Op een oppervlakte van 1000 m² worden uitsluitend goederen aangeboden uit circulaire economie, recyclage en upcycling. De eco-gedachte wordt doorgetrokken in het hele concept. Het gebouw wordt ook enkel ingericht met tweedehandsmateriaal en het onderhoud van het winkelcentrum gebeurt door een organisatie uit de sociale economie.

Opvallende deelnemer: kringwinkel ViTeS, dat in onze regio kringwinkels heeft in o.m. Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Overijse. “Als Kringwinkel waren we meteen enthousiast om in te stappen in het project” zegt Ingrid De Roo van De Kringwinkel ViTeS. “Sinds de opening in 2017 van de eerste Kringwinkel in Laken waren we op zoek naar meer activiteiten in Brussel.” De Kringwinkel zorgt in het project voor een ruim aanbod tweedehandskleding, speelgoed, huisraad, muziek, elektro en kleine meubelen.