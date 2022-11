Kringwinkel ViTeS zamelt dekens en truien in voor daklozen: "Een beetje warmte helpt"

Kringwinkel ViTeS, met winkels in Asse, Overijse, Vilvoorde, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Opwijk, is opnieuw gestart met een jaarlijkse inzamelactie van dekens voor daklozen. “Dit jaar trekken we de actie open en zamelen naast dekens ook truien in”, klinkt het bij woordvoerder Ingrid De Roo.

Een op de vijf dak- en thuisloze volwassenen in België is jonger dan 26 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting. “Jongeren zijn vaak verborgen dakloos” zegt Ingrid De Roo, woordvoerder van Kringwinkel ViTeS. “De verhalen zijn schrijnend. Ze hebben dan wel een plaats om de nacht door te brengen, vaak bij vrienden, maar de omstandigheden zijn daar meestal niet optimaal. “De energiecrisis gecombineerd met onzekere huisvesting maakt dat het koud is als je van sofa naar sofa surft."

Extra warme kleding kan dan helpen. Daarom zamelt Kringwinkel ViTeS opnieuw dekens in. De actie wordt dit jaar uitgebreid met het inzamelen van truien. “Onder onze werknemers zijn er mensen die op straat geleefd hebben of die nog steeds dak- of thuisloos zijn. Als we kunnen helpen doen we dat. Zo simpel is dat”, zegt Luc Daelemans, directeur van de kringwinkels ViTeS. "Bij ViTeS weten we maar al te goed dat er meer nodig is dan een trui of een deken om de problemen structureel op te lossen, maar een beetje extra warmte helpt."

ViTeS doet daarom een warme oproep om dekens en truien binnen te brengen. “We willen absoluut armoedeprojecten blijven steunen, maar we moeten ook onze winkels kunnen bevoorraden. We merken dat door de crisis het aandeel klanten dat komt omdat ze weinig middelen hebben toeneemt. Voor ons is het ondenkbaar als we keuzes zouden moeten maken tussen mensen", zegt Daelemans nog.