Kringwinkel zamelt dekens in voor daklozen

De Vlaams-Brabantse en Brusselse kringwinkels van ViTeS zamelen opnieuw dekens in voor daklozen. “Door corona is dat extra hard nodig, want door de pandemie zijn meer mensen op straat beland”, zegt medewerkster Ingrid De Roo.

ViTeS, dat in Vlaams-Brabant en Brussel 11 kringwinkels heeft, zamelt al voor dertiende keer dekens in voor daklozen. “Er zijn dit jaar extra veel dekens nodig”, vertelt medewerkster Ingrid De Roo. “Alleen al in het Brussels gewest blijkt dat in een tijdspanne van een paar jaar het aantal dak- en thuislozen met meer dan een vierde is toegenomen.” Veel heeft te maken met de coronapandemie. “Er zijn heel wat mensen die hun inkomen hebben zien wegvallen en voor wie huisvestingsproblematiek niet langer een ver van hun bed show was. Ook het intrafamiliaal geweld nam toe tijdens de coronacrisis en deed meer mensen, en dan vooral vrouwen en kinderen, op straat belanden.” Wie dekens heeft liggen en die wil schenken, mag ze naar een van de kringwinkels brengen. ViTeS komt op aanvraag ook de dekens gratis ophalen bij je thuis. “Wij zorgen ervoor dat de dekens via OCMW’s en daklozenorganisaties terechtkomen bij de dak- en thuislozen”, geeft Ingrid De Roo nog mee.